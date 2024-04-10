الحكومة تطمئن المواطنين: لا انقطاع للكهرباء طوال أيام العيد

أكد مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء، صدور تعليمات لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات بعدم تنفيذ جدول تخفيف الأحمال وقطع التيار خلال أيام عيد الفطر، لتخفيف العبء عن المواطنين

مواجهة الأعطال الطارئة في أسرع وقت

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية وهي «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء»، رفعت حالة الطوارئ لمواجهة الأعطال الطارئة في أسرع وقت خلال أيام عيد الفطر.

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، كما يلي.

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73 - بانوراما أكتوبر - رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبرالإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».