أخبار مهمة من الحكومة عقب عيد الفطر.. بينها صرف معاشات بالزيادة

ينتظر ملايين المصريين عددًا من الأخبار المهمة التي أعلنت الحكومة تطبيقها عقب عيد الفطر المبارك، بينها انخفاض أسعار السلع الغذائية، كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنّ هناك مُوجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد، مؤكدا أن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، ويتم تلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.

انخفاض أسعار السلع الغذائية عقب عيد الفطر

- أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً في السلاسل التجارية.

- أوضح الوكيل أنه فيما يتعلق بمشكلة «السكر» فستنتهي تمامًا مع منتصف الشهر الجاري ابريل 2024.

- آليات السوق تعود لطبيعتها حاليًا، ومع المزيد من توافر السلع ستنخفض الأسعار أكثر.

- خفض أسعار السلع 30% وهي الزيت والفول والعدس والأرز، بالتزامن مع بدء إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في المواني.

15 أبريل.. صرف معاش تكافل وكرامة بزيادة 15% الدفعة الثانية

يبدأ مستفيدو تكافل وكرامة صرف مستحقات شهر أبريل 2024 عقب إجازة عيد الفطر مباشرة لنحو 22 مليون مواطن بإجمالي 5.2 ملايين أسرة بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%.

21 أبريل.. صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بزيادة 15% الدفعة الثانية

يبدأ العاملين بالجهاز الإداري للدولة في صرف مرتباتهم يوم الاثنين الموافق 21 أبريل بزيادة 15%.

26 أبريل.. تقديم الساعة وفقا للتوقيت الصيفي

عقب عيد الفطر المبارك، يتم تقديم الساعة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، 60 دقيقة، بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل والتي توافق 26 أبريل 2024.

1 مايو.. صرف معاش شهر مايو لـ11 مليون صاحب معاش

يبدا أصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش، في صرف معاشات شهر مايو 2024 عقب عيد الفطر، بالزيادة المقررة والتي تكون كحد أقصى 15%.

5 مايو.. بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

بداية من 5 مايو المقبل، وعقب عيد الفطر المبارك، تبدأ المراكز التكنولوجية تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.