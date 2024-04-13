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دراما المتحدة

الحكومة الأردنية: ننفي إعلان حالة الطوارئ في المملكة

كتب:

شريف سليمان
11:43 م | السبت 13 أبريل 2024
الأردن

الأردن

نفت الحكومة الأردنية، إعلان حالة الطوارئ بالمملكة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شريف سليمان