الحكومة الأردنية: ننفي إعلان حالة الطوارئ في المملكة كتب: شريف سليمان 11:43 م | السبت 13 أبريل 2024 الأردن نفت الحكومة الأردنية، إعلان حالة الطوارئ بالمملكة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بدء اعتراض طلائع المسيرات الإيرانية في شرق سوريا وأجواء الأردن أول تعليق من ولي عهد الأردن على انتظار مولوده الأول: «اللهم تمم بالخير» «العيد عيدين» في الأردن.. خبر سار من ولي العهد والأميرة رجوة تعرف على مقدار الزكاة بالكيلو في الأردن.. فريضة إسلامية موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 9 أبريل الأردن بقلم شريف سليمان