شاهد 238 تثير الرعب في إسرائيل.. مسيرة انتحارية قادرة على التدمير والإفلات من الرادار

كشفت صحيفة يديعوت إحرنوت التابعة للاحتلال الإسرائيلي، عن أن الهجوم الإيراني على إسرائيل استخدمت خلاله المسيرة الإيرانية شاهد 238، حيث تم إطلاق 200 منها تجاه الأراضي المحتلة، بحمولة نحو 146 طن من المتفجرات.

وبحسب تقديرات جيش الاحتلال فأنه في حالة وقوع تلك المتفجرات داخل الأراضي الإسرائيلية لكانت قادرة على تدمير قاعدتين عسكريتين بشكل كامل.

وفيما يلي، تعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية التي تقدمها لقراء، أهم المعلومات المتاحة عن المسيرة الإيرانية شاهد 238، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا»، في السطور التالية:

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وخلال الهجوم الإيراني على إسرائيل استخدمت المسيرة الإيرانية شاهد 238، والتي تعمل بمحرك نفاث، وهي طائرات بدون طيار انتحارية وهي نماذج محسنة لطائرة الشاهد 136، التي تستخدمها روسيا بشكل شبه يومي ضد أوكرانيا، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت إحرنوت.

وأضافت أن قوات دفاع الاحتلال الجوي اعترضت أغلب الطائرات بدون الطيار، كما أنها اسقطت نحو 10 طائرات خارج الأراضي الإسرائيلية.

وتابعت أن الهجوم الإيراني أسفر عن سقوط صاروخ على مطار رامون وقاعدة نيفارتيم جنوب الأراضي المحتلة.

المسيرة الإيرانية شاهد 238

- بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» فأن المسيرة الإيرانية شاهد 238 هي نموذج محسن من شاهد 136 والتي تم إطلاقها عام 2020.

- تعمل المسيرة الإيرانية شاهد 238 بمحرك نفاث ما يجعلها أسرع من المسيرات والأنواع الأخرى.

- تشير التقديرات إلى أن سرعتها القصوى 550 كم/ ساعة.

- يصل مداها إلى 2500 كم.

- تتمتع شاهد 238 تتمتع بأنظمة ملاحة وتوجيه متطورة، تستخدم 3 بدائل للتوجيه تمكنها من الإفلات من الرصد والاستهداف.