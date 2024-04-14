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دراما المتحدة

كل ما تريد معرفته عن صاروخ فتاح.. سلاح إيراني استهدف مطار رامون في إسرائيل

كتب:

منى السعيد
05:38 ص | الأحد 14 أبريل 2024
صاروخ فتاح

صاروخ فتاح

هاجمت إيران دولة الاحتلال الإسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بإطلاق مئات الصواريخ على الأراضي المحتلة، استهدفت من خلالها «مطار رامون» جنوب إسرائيل، باستخدام صاروخ فتاح الإيراني الصنع.

وتستعرض جريدة «الوطن» المعلومات الكاملة عن صاروخ فتاح الإيراني، الذي استهدف مطار رامون جنوب إسرائيل.

المعلومات الكاملة عن صاروخ فتاح

- صاروخ فتاح هو من فئة فرط صوتي، له قدرات كبيرة، حيث يمكنه الوصول إلى إسرائيل خلال 400 ثانية، ويمكنه اختراق منظومات الدفاع الأكثر تقدمًا.

- تم الإعلان عنه للمرة الأولي في يونيو الماضي.

- وهو من الأسلحة التي يصعب تصنيعها، وبهذا أصبحت إيران واحدة من 4 دول لديها هذه التكنولوجيا في العالم.

مميزات الصاروخ فتاح

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» فإن مدي هذا الصاروخ 1400 كيلو متر، وسرعته تتجاوز سرعة الصوت بـ13 مرة.

- يتمتع بقدرة مرتفعة على المناورة ضد الدفاعات الجوية.

- يصعب اعتراضه.

- قادر على اختراق وتدمير كل الأنظمة الرادارية والدفاعية.

- يعمل بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب.

- له فوهة متحركة تعطي الصاروخ قابلية على المناورة في كافة الاتجاهات.

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بقلم منى السعيد