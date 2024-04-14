كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مواعيد جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الجيزة وضواحيها المختلفة، والتي من المقرر أن يستأنف العمل بها مرة أخرى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024 بدءا من غد الاثنين، والتي من المقرر أن تكون فترة التخفيف من الساعة 11 صباحا وحتى الـ5 مساءً، على أن تكون مدة الانقطاع لكل منطقة نحو ساعتين متتاليتين، والالتزام بالقرارات التي وضعها مجلس الوزارء في هذا الشأن.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الجيزة: التطبيق غدا

وتستعرض «الوطن» وفقا للصور المرفقة أدنى الخبر تفاصيل جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الجيزة لمختلف المدن والضواحي، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها غدا الاثنين يوميا:

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرق تقديم الشكاوى خلال فترة تخفيف الأحمال عبر القنوات الآتية:

** يمكن للمواطنين التقديم للشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء

** يمكن للمواطنين التقديم للشكاوى خلال البرید ص. ب 73- بانوراما أكتوبر

** يمكن للمواطنين التقديم للشكاوي عبر الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

** يمكن للمواطنين التقديم للشكاوي عبر الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».