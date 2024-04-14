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مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بجميع المحافظات.. تبدأ غدا

كتب:

أحمد أبوضيف
09:18 م | الأحد 14 أبريل 2024
الكهرباء

الكهرباء

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء، جميع التفاصيل بشأن جداول تخفيف الأحمال لجميع المحافظات، والمقرر أن يتم تطبيقها بدءا من غد الاثنين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024، إذ من المقرر أن تبدأ الجداول من الساعة 11 صباحا وحتى 5 عصرا، على أن تكون فترة التخفيف ساعتين لكل منطقة، وفقا للقرارات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في جميع المحافظات

وتستعرض «الوطن»، جدول تخفيف أحمال الكهرباء في جميع المحافظات وفقا للقرارات الصادرة من شركة الكهرباء، كالتالي:

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.