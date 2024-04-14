التطبيق يبدأ غدا.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة الكبرى.. عاجل
ساعة لكل منطقة
كتب:
أحمد أبوضيف
07:49 م | الأحد 14 أبريل 2024
الكهرباء
كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة الكبرى لمختلف المدن بدءاً من غدا الاثنين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها من قبل مجلس الوزراء، حيث كشفت الشركة عن مواعيد تخفيف الأحمال يومياً ستكون بدءًا من الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرا لمدة ساعتين.
جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة الكبرى
تستعرض «الوطن»، في الصور التالية جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة الكبرى لمختلف مدن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية التي من المقرر أن تكون بدءًا من الساعة 11 صباحا، حتى 5 عصرا لمدة ساعتين يومياًَ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك :
وأوضحت الشركة في النقاط التالية أبرز المعلومات عن كيفية التقدم بالشكاوى من قبل المواطنين :
- يمكن تقديم الشكوى من خلال إرسالها عبر البرید ص. ب 73-بانوراما أكتوبر.
- تقديم الشكوى بمقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء
- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.
- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».