التطبيق يبدأ غدا.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة الكبرى.. عاجل

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة الكبرى لمختلف المدن بدءاً من غدا الاثنين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها من قبل مجلس الوزراء، حيث كشفت الشركة عن مواعيد تخفيف الأحمال يومياً ستكون بدءًا من الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرا لمدة ساعتين.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة الكبرى

تستعرض «الوطن»، في الصور التالية جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة الكبرى لمختلف مدن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية التي من المقرر أن تكون بدءًا من الساعة 11 صباحا، حتى 5 عصرا لمدة ساعتين يومياًَ بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك :

وأوضحت الشركة في النقاط التالية أبرز المعلومات عن كيفية التقدم بالشكاوى من قبل المواطنين :

- يمكن تقديم الشكوى من خلال إرسالها عبر البرید ص. ب 73-بانوراما أكتوبر.

- تقديم الشكوى بمقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».