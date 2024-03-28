وزارة الكهرباء توضح مزايا جهاز يسخن المياه بالطاقة الشمسية

تشجع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على التوسع في استخدام «السخان الشمسي» في إطار توجه الدولة نحو إستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

تسخين المياة بالطاقة الشمسية

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن «السخان الشمسي» عبارة عن سخان يحول الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تُستخدم في تسخين المياه، وكشف الجهاز في تقرير له، عن مميزات ومتطلبات تركيب سخانات الطاقة الشمسية والعوامل التي يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسي.

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير مميزات السخان الشمسي، ومتطلبات تركيبه والعوامل التي يجب مراعاتها عند شرائه.

مميزات السخان الشمسي:

1- يتميز السخان الشمسي بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ يوفر في استهلاك الكهرباء.

4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

5- يحافظ على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

6- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات «حمامات ومطابخ» لأكثر من شقة.

7ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.

متطلبات تركيب سخانات الطاقة الشمسية:

1- توفير مساحة أعلى سطح التركيبت.

2- توصيل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيبت.

3- توصيل كابل كهرباء 4 مم إلى مكان التركيب.

عوامل يجب مراعاتها عند شراء السخان الشمسي:

1- أنواع أنظمة التسخين «التداول المباشر - التصريف لأسفل - غير المباشرة - أنظمة الهواء».

2- نوع السخان الشمسي «سخان الأنابيب الحرارية - السخان الشمسي Flat Plate - أنظمة تسخين الانابيب المفرغة».

3- صناعة السخان.

4- مساحة المجمعات الشمسية.

5- الخزان الشمسي «استل استيل – ايناميل».

6- الصيانة ومصاريف قطع الغيار.

7- الضمان.