أدهم سليمان يحيي حفلا في ساقية الصاوي 25 إبريل

روج المطرب أدهم سليمان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، لحفله في ساقية الصاوي الخميس المقبل.

ونشر أدهم سليمان، البرومو الدعائي للحفل معلقا: «مستنيكم في ساقية الصاوي يوم الخميس 25 الشهر ده بإذن الله وحشتوني جدا».

معلومات عن أدهم سليمان

يذكر أن سليمان من مواليد 21 سبتمبر 1986 في أسيوط، وبدأ مشواره الفني في سن الـ15 من خلال حفل غنائي بمدرسته الإعدادية في المنصورة، وقدم عددا من الحفلات بالمدرسة والجامعة.