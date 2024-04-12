اليابان تعيد طائرات مقاتلة إلى قواعدها بعد انتهاء مخاوف تسونامي

أعلن المتحدث باسم قواعد ناها الجوية اليابانية، عودة عشرات الطائرات الحربية إلى قواعدها مرة أخرى، عقب مغادرتها بسبب الزلزال الذي ضرب اليابان وتايوان الأسبوع الماضي، وبلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر.

إخلاء الطائرات بسبب تحذيرات من تسونامي في اليابان

وجاءت مغادرة الطائرات المقاتلة من طراز «F-15J» بسبب تحذيرات من تعرض أوكيناوا اليابانية لتسونامي عقب الزلزال، وذلك بحسب تصريحات متحدث قواعد ناها الجوية لشبكة «سي إن إن».

وأشارت شبكة «سي إن إن» إلى أن خوف البلاد من حدوث تسونامي، أسفر عن نقل 12 طائرة مقاتلة من طراز «F-15J» التابعة لقاعدة ناها الجوية، والتابعة للقوات الجوية الذاتية اليابانية، إلى موقع آخر «أرض مرتفعة»، وذلك خلال وقت الإخلاء الطبيعي بين 15 و20 دقيقة.

طائرات F-15 الدعامة الأساسية للقوات اليابانية

ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، فإن «F-15J» هي نوع مختلف من طائرات F-15 الأمريكية، وهو الدعامة الأساسية للقوات الجوية اليابانية، وتزن الطائرات ذات المحركين، والتي تكلف كل منها حوالي 30 مليون دولار، حوالي 25 طنًا للواحدة، ويبلغ طول جناحيها 43 قدمًا (13.1 مترًا) وطولها حوالي 64 قدمًا (19.4 مترًا)، ويمكنها الطيران بسرعة 2.5 ضعف سرعة الصوت.

تضرر عدة طائرات حربية في تايوان

كما قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن 8 من طائراتها الحربية «إف -16» و«إف -5»، أصيبت بخدوش أثناء الزلزال، وتبين بعد فحصها أنه يمكن إصلاح تلك الأضرار سريعا وعودتها للعمل فورا، وهو ما حدث الثلاثاء الماضي.