زلزال يضرب عدة ولايات أمريكية وحالة رعب في نيويورك

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة شمال نيوجيرسي صباح الجمعة، مما أدى إلى حدوث هزات شعر بها سكان مدينة نيويورك وفي أماكن بعيدة مثل ماريلاند وماساتشوستس.

الزلزال وقع في الساعة 10:23 صباحا

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع في الساعة 10:23 صباحًا بالتوقيت الشرقي، على بعد أقل من ثلاثة أميال تحت سطح الأرض بالقرب من محطة وايتهاوس بولاية نيوجيرسي، على بعد نحو 50 ميلًا من مانهاتن.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو وفيات في نيوجيرسي أو نيويورك أو بنسلفانيا أو واشنطن العاصمة، ولم يتم الكشف عن أي أضرار جسيمة للمباني، بما في ذلك في مدينة نيويورك، على الرغم من أن التقييمات كانت جارية في المناطق التي شعرت بالزلزال.

أذهل الاهتزاز القوي والمفاجئ ملايين الأشخاص في أعلى وأسفل الساحل الشرقي وقال توم رايلي، 73 عاماً، من بلدة لبنان بولاية نيوجيرسي، لصحيفة واشنطن بوست عبر الهاتف: «اعتقدنا أن شيئاً ما قد انفجر».

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو وفيات في نيوجيرسي، وفقًا للرقيب تشارلز مارشان المتحدث باسم شرطة الولاية وقال إن عمليات التفتيش على البنية التحتية الحيوية جارية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن اطلع على مستجدات الزلزال وتحدث إلى حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي، وأكد أن الإدارة على اتصال مع المسؤولين الحكوميين والمحليين.

شعر بالزلزال منطقة كبيرة من شرق الولايات المتحدة

وشعر بالزلزال منطقة كبيرة من شرق الولايات المتحدة من ماريلاند إلى كونيتيكت، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بما في ذلك بالتيمور وفيلادلفيا وبوسطن، وشعر سكان كيب كود بولاية ماساتشوستس باهتزاز طفيف لمدة خمس ثوان تقريبا.

يميل الشعور بالزلازل إلى مسافات أوسع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة مقارنة بالساحل الغربي، تعد التكوينات الصخرية في الشرق أكثر كثافة، مما يسمح للاهتزاز بالانتقال بسهولة عبر مئات إن لم يكن آلاف الأميال، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.