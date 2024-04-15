أكثر ما بحث عنه الإسرائيليون على «جوجل» خلال الهجوم الإيراني.. مفاجأة

بعد إعلان إيران شن هجوم وإطلاق الطائرات بدون طيار وصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي، بدأ مواطنو دولة الاحتلال في البحث بشكل كبير على محرك البحث «جوجل» على عدة كلمات بحثية بحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية.

صاروخ كروز إيراني

ومن عمليات البحث في «جوجل» التي أصبحت شائعة في دولة الاحتلال الإسرائيلي وقت الهجوم جاءت عبارات مثل «أخبار» أو «صاروخ كروز إيراني»، لتشير بيانات «جوجل» إلى أن آلاف الإسرائيليين بحثوا على كتاب «مزامير» في محرك البحث أثناء الليل، وهو الكتاب الذي يستخدمه الإسرائيليون عادة عند لحظات الخوف.

ومع أنباء إطلاق الطائرات بدون طيار من إيران ليلة السبت، زادت عمليات البحث عن المصطلح في إسرائيل، ومع اقتراب الطائرات والصواريخ الإيرانية من إسرائيل، قفز عدد عمليات البحث عن الكلمة حتى بلغت ذروتها في الساعة 1:48 ليلاً يوم الأحد، عندما بدأت صافرات الإنذار تدوي بمواقع مختلفه في الاحتلال الإسرائيلي.

لماذا يقرأ الإسرائيليون كتاب «مزامير»؟

لماذا من بين جميع كتب الكتاب المقدس بشكل خاص والكتب اليهودية بشكل عام، من المعتاد قراءة المزامير في أوقات الأزمات؟ وهو ما شرحه الحاخام ديفيد ستاف، رئيس منظمة تزار الحاخامية بقوله بحسب «يديعوت أحرنوت»: المزامير هي جزئيا تراتيل للخلاص، وجزئيا هي تراتيل للصلاة وطلب لإنقاذ حياة المرء، وأنه لا يوجد تقريبا أي نصوص في الكتاب المقدس تتعامل مع طلب الخلاص من الاضطهاد كما هو الحال في المزامير.