ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: إسرائيل انتهكت الميثاق الدولي باعتدائها على قنصليتنا في دمشق

قال ممثل إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إنَّ إسرائيل انتهكت ميثاق الأمم المتحدة باعتدائها على قنصلية طهران في دمشق.

وأضاف «إيرواني»، في تصريحاته التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»: «قمنا بشن ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار حق الرد».

وتابع: «العمليات التي شنتها إيران تعبر عن حقها في الدفاع عن النفس، وندعو مجلس الأمن لإدانة ومعاقبة إسرائيل على الهجوم على قنصليتنا في دمشق».

وأكد ممثل إيران في الأمم المتحدة: «أولوية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعم إسرائيل بغض النظر عن العواقب، فيما أنَّ استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم يشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة».