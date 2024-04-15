أسرار من حياة الملكة إليزابيث.. لماذا كانت تحب تقطيع التورتة بالسيف؟

رغم مرور أكثر من عام على رحيل الملكة إليزابيث الثانية، لا تزال الكثير من الأسرار حول حياتها الشخصية خافية عن أعين الجمهور، حيث كشفت سامانثا كوهين، التي عملت كسكرتيرة صحفية ثم سكرتيرة خاصة مساعدة للملكة الراحلة، عن بعض الأسرار في مقابلة حصرية مع صحيفة «هيرالد صن» الأسترالية، ونقلتها صحيفة «إكسبريس» البريطانية، حيث تُثير التصريحات فضول الكثيرين لمعرفة المزيد عن تفاصيل حياة الملكة الاستثنائية، التي حكمت أطول مدة في تاريخ بريطانيا.

أسرار من حياة الملكة إليزابيث

وبحسب الصحيفة البريطانية، فمع اقتراب ذكرى ميلادها الموافق 21 أبريل، فإنّ مساعدة الملكة إليزابيث الثانية، قالت إنّها كانت تحب تقطيع «التورتة» بالسيف، إذ استعارت سيفا من أحد الحراس خلال مشاركتها في أحد الارتباطات الملكية، وقطعت التورتة قائلة: «أعلم أنّه يوجد سكين، لكن هذا أكثر غرابة».

تابعت كوهين، أنّ الملكة كانت تحب كل شيء منظم ومُرتب، وكانت تحب ألا يتم تقطيع الكعكة دونها، كما لم يتم الكشف عن أي لوحة سوى في وجودها، مؤكدة: «أضفت نكهة على حياتنا جميعا».

التواضع والبساطة هي الصفات الأساسية في الملكة الراحلة بحسب حديث «كوهين»: «لم تكن الملكة مغرورة، وكانت مرتاحة جدًا لنفسها، قضيت معها وقتا جيدا هي والملك فيليب في أستراليا واكتشفت كم كانت بساطتها، كنت أنا والملكة نتحدث كثيرًا لقد كانت امرأة مميزة، والآن افتقدها».

كيف كانت حياة الملكة إليزابيث؟

المساعدة الخاصة التي تركت العائلة المالكة في عام 2019، بعدما انتقلت للعمل مع ميجان ماركل بسبب ما وصفته بالعمل مع المراهقين، قالت إنّ الملكة كانت تمتلك غرفة خاصة في قلعة وندسور: «كنت أرى الملكة يوميًا لمدة عقد تقريبًا، هي تمتلك غرفة نوم خاصة بها في قلعة وندسور».

كانت الملكة إليزابيث حريصة على التواجد على شبكة الإنترنت، حتى أنّ مساعدتها حاولت إنشاء قناة يوتيوب لها: «لقد صنعنا نموذجًا وهميًا وأظهرنا للملكة ما هو موقع يوتيوب، فقالت رائع، لقد كانت مستعدة لذلك، وبعدها تلقت مكالمة هاتفية من الفاتيكان والبيت الأبيض يعربان فيها عن دهشتهما من أنّ الملكة لديها قناة على يوتيوب قبلهما».

غرف الملكة في قلعة بالمورال كانت تحتوي على مدافئ تعمل بتقنية «الحمل الحراري»، بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية: «كانت تمتلك مدافئ رخيصة جدا تباع بالتجزئة بنحو 20 جنيها إسترلينيا، وقد تم رصدها إضافة إلى المدافئ التقليدية الضخمة، في الصور الرسمية بعدة مناسبات».