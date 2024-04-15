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دراما المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة: العالم لا يستطيع تحمل نشوب حرب أخرى

كتب:

أحمد عادل موسى
05:57 ص | الإثنين 15 أبريل 2024
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش

علق  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، على ما يحدث في الشرق الأوسط من نزاعات ومواجهات عسكرية يتحملها المدنيون، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

المدنيون يتحملون أعباء الحرب

وقال جوتيرش إن من الأهمية تجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط، ويتحمل المدنيون بالفعل العبء الأكبر ويدفعون الثمن الأعلى.

وأضاف أنه علينا أن نشرك بنشاط جميع الأطراف المعنية لمنع المزيد من التصعيد.

العالم لا يستطيع أن يتحمل المزيد من الحروب

وأشار إلى أنه لدينا مسؤولية مشتركة للعمل من أجل السلام، والسلام والأمن الإقليميين ـ بل والعالميين ـ يتعرضان للتقويض كل ساعة، كما أن العالم لا يستطيع أن يتحمل المزيد من الحروب.

وشدد جوتيرش على أن الشرق الأوسط على حافة الهاوية، وتواجه شعوب المنطقة خطرا حقيقيا يتمثل في صراع مدمر واسع النطاق، وأنه قد حان الوقت لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد، ولقد حان الوقت لأقصى قدر من ضبط النفس، وحان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية.

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