نواب: استمرار التصعيد «الإيراني- الإسرائيلي» يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط

حذَّر أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ من خطورة التصعيد بين إيران وإسرائيل، وتأثيره على منطقة الشرق الأوسط، وأكد النواب أن مصر حريصة منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر داخل قطاع غزة على تحقيق التهدئة وإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط، خشية ازدياد حالة الصراع، ما يؤدى لعواقب وخيمة تتحملها شعوب المنطقة.

"أباظة" : الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها فى مواجهة أى خطر محتمل

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنّ مصر دعت إلى أهمية ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عدم الاستقرار والتوتر. وأضاف لـ«الوطن»: «مصر سبق أن حذرت من استمرار النهج الإسرائيلى فى توسيع دائرة العنف»، مؤكداً أنّها لم تستجب للدعوات المستمرة بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة. وطالب المجتمع الدولى بتحمُّل مسئولياته الكاملة تجاه التصعيد المستمر فى الشرق الأوسط، وآخرها ما يحدث من إيران تجاه إسرائيل، مؤكداً أنّ الدولة المصرية وتحركاتها قادرة على حماية أمنها القومى فى مواجهة أى تصعيد محتمل.

وقالت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، إن الهجوم الصاروخى من الجانب الإيرانى على مناطق متفرقة داخل إسرائيل، سواء بصواريخ أو طائرات مسيّرة، هو بداية وشيكة لتصعيد نطاق الحرب داخل منطقة الشرق الأوسط، وأشارت إلى أن ضرب إسرائيل للقنصلية الإيرانية فى دمشق هو محاولة لجرِّ الجانب الإيرانى إلى حرب بعد أن فشل المخطط الصهيونى فى جرِّ مصر لهذه المعركة.

وتابعت: صحيح أن إيران وجهت 150 صاروخاً تجاه مناطق متفرقة داخل إسرائيل، وحسب ما ذُكر من قبَل المصادر الأمريكية الإسرائيلية تم صد أكثر من 90% من هذه الصواريخ، إلا أن ذلك يرجع إلى جهوزية المضادات الأمريكية داخل إسرائيل، ما ساعد فى التصدى للهجمات الإيرانية. وشددت «سليمان» على أن مصر تسعى إلى تحقيق التهدئة، خاصة أن استمرار التصعيد سيكون له عواقب وخيمة داخل منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يجب الانتباه إليه من قبَل الولايات المتحدة.

"محسب" : المنطقة على صفيح ساخن ويجب أن يضطلع مجلس الأمن بمسئوليته

وطالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لا سيّما فى منطقة الشرق الأوسط التى أصبحت على صفيح ساخن، وأصبحت تهديداً مباشراً للسلم والأمن العالمى.

وقال إن القيادة السياسية حذرت منذ الساعات الأولى من أحداث السابع من أكتوبر داخل قطاع غزة من اتساع دائرة العنف فى المنطقة، وانزلاق قوى إقليمية فى الحرب الدائرة فى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضى.

مشيراً إلى أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لنزع فتيل الأزمة الدائرة.

وقالت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، إن دخول إيران فى الصراع مع إسرائيل على خلفية استهداف قنصليتها فى دمشق سيجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة النطاق، وهو الأمر الذى سيتبعه سقوط مزيد من الأرواح وتزايد وتيرة الأزمة الاقتصادية العالمية. وطالبت «ريهام» المجتمع الدولى بضرورة التحرك لوقف إطلاق النار على غزة، تجنباً لمزيد من الصراعات التى قد تندلع فى المنطقة وتؤدى إلى حروب أخرى بين دول المنطقة.