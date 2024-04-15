وصول المتهم في واقعة حبيبة الشماع لحضور أولى جلسات محاكمته

وصل المتهم في واقعة المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة الشروع في خطفها.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أنّ المتهم «محمود. هـ، 34 عاما، سائق»، أقدم في 21 فبراير من العام الجاري بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة على الشروع في خطف المجني عليها حبيبة أيمن الشماع بطريق الإكراه رغما عنها، حال استقلالها رفقته سيارة بغرض توصيلها إلى وجهتها.

وأضافت أوراق القضية، أنّه في سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة، لكن مخططه لم يكتمل بعد أن قفزت المجني عليها من السيارة.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فضلا عن قيادته مركبة حال كونه واقعا تحت تأثير مخدر.