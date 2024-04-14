غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة حبيبة الشماع

تنظر محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، غدًا الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة المجني عليها حبيبة الشماع، بعد أن حاول خطفها فقفزت من السيارة أثناء توجهها إلى التجمع الخامس.

وحددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد عامر رئيس المحكمة، يوم 15 من شهر أبريل الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة حبيبة الشماع، والذي يعمل في إحدى شركات التوصيل، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق.

ووجهت النيابة العامة للمتهم «م.ه، 34 عامًا، سائق»، بعد انتهاء التحقيقات معه، أن المتهم شرع في خطف حبيبة الشماع المجني عليها بالإكراه ما أدى إلى وفاتها بعد قفزها من السيارة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم أيضًا تهمة حيازته للمواد المخدرة «الحشيش»، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

ووفقًا لما ورد في تقرير الطب الشرعي، تبين بعد أخذ عينة من المتهم بقتل المجني عليها حبيبة الشماع وأنه يتعاطى المواد المخدرة.