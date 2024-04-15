«الإسكان» تحذر: سحب الرخصة وإلغاء تخصيص الأراضي لمخالفي شروط البناء

شددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على حاجزي قطع أراضي الإسكان في المدن الجديدة بضرورة الالتزام بشروط ومواصفات البناء الواردة في كراسات الشروط، فيما يخص البناء على أراضي الإسكان المتوسط والمتميز، والأكثر تميزًا، التي طرحتها الوزارة مؤخرًا في 15 مدينة جديدة.

سحب الرخصة وإلغاء التخصيص

وقالت مصادر بـ وزارة الإسكان إنه يحق لجهاز المدينة الحق في سحب الرخصة، وإلغاء التخصيص إذا ثبتت مخالفة القوانين العامة أوالشروط والمواصفات الواردة بكراسات الشروط، منوهة بضرورة اتباع التصميم المعماري وواجهات البنايات، محذرة من استخدام مواد بناء أو ألوان بياض لا تتفق مع الأصول الفنية، أو جمال وتنسيق المنطقة.

إيقاف الأعمال غير المطابقة للرسومات

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن لجهاز المدينة الحق في إيقاف الأعمال غير المطابقة للرسومات المعتمدة من الجهاز، ومراقبة أعمال البناء في أثناء تنفيذها، للتأكد من تنفيذ الشروط الموضحة بكراسة الشروط، مطالبة بتسهيل مهمة مهندسي الجهاز، والسماح لهم بالدخول في أي وقت إلى مكان العمل للمعاينة.

المصاريف على عاتق المستخدم

وأشارت إلى أنه في حالة مخالفة المواد المنصوص عليها في والمحددة لكل الاشتراطات، يكون للجهاز حق إلغاء التخصيص، وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المخالفة بالطريق الإداري بمصاريف على عاتق المستخدم.