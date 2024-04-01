كيف تحجز قطعة من أراضي الإسكان الأكثر تميزا؟.. متاحة في 4 مدن
كتب:
أحمد فوزي
07:08 م | الإثنين 01 أبريل 2024
صورة أرشيفية
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، خطوات حجز قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، والتي يبدأ التقديم على حجزها بدايةً من اليوم 1 أبريل الجاري ويستمر حتى 30 مايو المقبل في مُدن «15 مايو، والشروق، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر».
أراضي إسكان أكثر تميزًا في 4 مدن
وكشفت الهيئة عن عدد قطع الأرض المعلن عنها في كل مدينة، حيث جاء عدد القطع بالمدن كالتالي:
- مدينة 15 مايو متاح بها 32 قطعة.
- مدينة الشروق متاح بها 4 قطع.
- مدينة العاشر من رمضان 12 قطعة.
- مدينة 6 أكتوبر 17 قطعة.
خطوات حجز قطع أراضي إسكان أكثر تميزًا
- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا.
- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كل التفاصيل ومراجعة جميع البيانات الواجب استيفاؤها قبل تقديم الطلب مع إمكانية استعراض خطوات الحجز «فيديو- مكتوبة».
- الضغط على المشروع المراد الحجز به.
- إدخال الرقم القومي، والاسم المذكور في البطاقة.
- ادخال البريد الإلكتروني لصاحب الطلب، علمًا بانه الوسيلة الدائمة للتواصل بين الهيئة والمتقدم للحجز.
- إدخال رقم الهاتف المحمول.
- إدخال محافظة محل الإقامة، والعنوان الحالي.
- الحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة.
- تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي، وجه وظهر في ورقة واحدة.
- إنشاء كلمة مرور- تأكيد كلمة المرور- كود التحقق – تأكيد كود التحقق.
- الضغط على تسجيل الحساب.
- يتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني المسجل لتأكيد نجاح التسجيل ويحتوي على رابط الضغط عليه لتفعيل الحساب.
- يتم تفعيل الحساب، ويمكن تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على النظام.
- يوجد في أعلى الصفحة رابط لاستكمال بيانات التسجيل وإدخال بيانات الأبناء القصر، إن وجد وحفظ بيانات الأبناء.
- يقوم المتقدم باختيار المدينة المراد حجز قطعة أرض بها واستعراض المواقع المتاحة واختيار الموقع والضغط على كلمة تفاصيل يظهر له قائمة بكل قطع الأراضي المتاحة.
- استكمال باقي قيمة الأرض + 1% مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء من إجمالي قيمة الأرض.
- إختيار قطعة الأرض المراد حجزها والضغط على طلب حجز مبدئ، ثم تظهرله شاشة بها بيانات القطعة لتدوين باقي البيانات وإختيار عملة السداد.
- إرفاق استمارة الحجز بعد التوقيع والمستندات المطلوبة، ثم الضغط على تقديم طلب حجز جديد والضغط على تأكيد الطلب.
- تظهر رسالة تم حفظ طلب الحجز المبدئي ولن يتم الحجز النهائي لقطعة الأرض إلا بعد تحويل مبلغ «جدية الحجز + مصاريف الدراسة».