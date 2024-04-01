كيف تحجز قطعة من أراضي الإسكان الأكثر تميزا؟.. متاحة في 4 مدن

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، خطوات حجز قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، والتي يبدأ التقديم على حجزها بدايةً من اليوم 1 أبريل الجاري ويستمر حتى 30 مايو المقبل في مُدن «15 مايو، والشروق، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر».

أراضي إسكان أكثر تميزًا في 4 مدن

وكشفت الهيئة عن عدد قطع الأرض المعلن عنها في كل مدينة، حيث جاء عدد القطع بالمدن كالتالي:

- مدينة 15 مايو متاح بها 32 قطعة.

- مدينة الشروق متاح بها 4 قطع.

- مدينة العاشر من رمضان 12 قطعة.

- مدينة 6 أكتوبر 17 قطعة.

خطوات حجز قطع أراضي إسكان أكثر تميزًا

- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا.

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كل التفاصيل ومراجعة جميع البيانات الواجب استيفاؤها قبل تقديم الطلب مع إمكانية استعراض خطوات الحجز «فيديو- مكتوبة».

- الضغط على المشروع المراد الحجز به.

- إدخال الرقم القومي، والاسم المذكور في البطاقة.

- ادخال البريد الإلكتروني لصاحب الطلب، علمًا بانه الوسيلة الدائمة للتواصل بين الهيئة والمتقدم للحجز.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- إدخال محافظة محل الإقامة، والعنوان الحالي.

- الحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة.

- تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي، وجه وظهر في ورقة واحدة.

- إنشاء كلمة مرور- تأكيد كلمة المرور- كود التحقق – تأكيد كود التحقق.

- الضغط على تسجيل الحساب.

- يتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني المسجل لتأكيد نجاح التسجيل ويحتوي على رابط الضغط عليه لتفعيل الحساب.

- يتم تفعيل الحساب، ويمكن تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على النظام.

- يوجد في أعلى الصفحة رابط لاستكمال بيانات التسجيل وإدخال بيانات الأبناء القصر، إن وجد وحفظ بيانات الأبناء.

- يقوم المتقدم باختيار المدينة المراد حجز قطعة أرض بها واستعراض المواقع المتاحة واختيار الموقع والضغط على كلمة تفاصيل يظهر له قائمة بكل قطع الأراضي المتاحة.

- استكمال باقي قيمة الأرض + 1% مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء من إجمالي قيمة الأرض.

- إختيار قطعة الأرض المراد حجزها والضغط على طلب حجز مبدئ، ثم تظهرله شاشة بها بيانات القطعة لتدوين باقي البيانات وإختيار عملة السداد.

- إرفاق استمارة الحجز بعد التوقيع والمستندات المطلوبة، ثم الضغط على تقديم طلب حجز جديد والضغط على تأكيد الطلب.

- تظهر رسالة تم حفظ طلب الحجز المبدئي ولن يتم الحجز النهائي لقطعة الأرض إلا بعد تحويل مبلغ «جدية الحجز + مصاريف الدراسة».