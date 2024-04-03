أسعار أراضي الإسكان المتوسط في 6 مدن جديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطع أراضي للإسكان المتوسط في 6 مدن جديدة هي «المنيا الجديدة، السادات، أسيوط الجديدة، بدر، غرب قنا، طيبة الجديدة» بدايةً من أبريل الجاري، وتستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتوفير السكن الملائم، كما حددت أسعار أراضي الإسكان الاجتماعي المتوسط.

أسعار أراضي الإسكان الاجتماعي المتوسط

وحددت الهيئة في تقرير لها، أسعار أراضي الإسكان الاجتماعي المتوسط، والتي تبدأ مساحاتها من 216 مترا إلى 280 مترا، برخصة بناء تسمح بدور أرضي و 3 أدوار متكرر، حيث بلغ سعر المتر 2365 جنيهًا.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية، أنّ مقدم الحجز يبلغ 25 ألف جنيه، ويتم تحويل مقدم الحجز على كود الحجز الذي تم استخراجه لقطعة الأرض لصالح بنك التعمير والإسكان.

وأضاف التقرير، أنّ استكمال سداد ثمن قطعة الأرض سيكون بعد تخصيصها بإعلان لرسمي من هيئة المجتمعات العمرانية وتحديد مهلة السداد والتي تكون لمدة شهر من تاريخ الإعلان، فيما أعطت مهلة 5 سنوات للبناء يتم إحتسابها بدءً من تاريخ محضر الاستلام.