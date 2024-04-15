هل صاحب العمل ملزم بسداد أجر فترة الفحص الدوري الطبي للعامل؟

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الفحوصات الطبية التي يجب أن يجريها العامل المؤمن عليه خلال فترات معينة، ويتحمل صاحب العمل تكلفة الأيام التي يخضع فيها للفحص، إذ أنَّ هناك عددًا من المهن يُلزم فيها الخضوع للفحص الطبي كل 6 أشهر، وأخرى كل سنة أو كل عامين.

وقالت مصادر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنَّ المادة رقم 158 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تنص على أنَّ يلتزم العامل بالحضور إلى الفحص الطبي في المكان الذي يحدد لذلك.

صاحب العمل يلتزم بسداد أجر الفترات الزمنية للفحص

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ صاحب العمل يلتزم بسداد أجر الفترات الزمنية التي تستغرقها عملية الفحص الطبي الدوري، كما يلتزم بتقديم جميع التسهيلات والبيانات التي تطلبها الهيئة المعنية بالتأمين الصحي في المواعيد التي تحددها.

وهناك عدد من الأمراض حددتها الهيئة لخضوع العامل المؤمن عليه لفحص دوري وهي الأمراض التي قد تؤثر على الجهاز التنفسي، العصبي، الصدر والقلب.

وعند إجراء الفحص الطبي الدوري على العامل يراعي أن يُبين الفحص ما يلي:

1- حالة الدم والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجهاز البولي بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالرصاص.

2- حالة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والبولي بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزئبق.

3- حالة الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والجلد والأغشية المخاطية بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالزرنيخ.

4- حالة الجهاز الدوري والمجاري التنفسية العليا بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالأنتيمون.

5- حالة الفك الأسفل والأسنان والعظام بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالفسفور.

6- حالة الدم والجهاز العصبي والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالبنزول.

7- حالة الجهاز العصبي والصدر والجلد بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالمنجنيز.

8- حالة الجهاز التنفسي والقلب والأغشية بالنسبة إلى العمال المعرضين للتسمم بالكبريت.

9- حالة الجلد للعمال المعرضين للتأثر بالكروم والنيكل.

10- حالة الجهاز التنفسي والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالكلور والفلور والبروم.

11- حالة الجهاز التنفسي والجلد والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالبترول.

12- حالة الكبد والكلى والقلب والجهاز العصبي للعمال المعرضين للتسمم بالكلوروفورم ورابع کلورور الكربون ورابع كلورور الأثيل وثالث كلورور الأثلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الألفاتية.

13- حالة الدم والجلد والعيون ومدى امتصاص الإشعاع بالنسبة إلى العمال المعرضين للأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي وأشعة إكس.