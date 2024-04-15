19 مهنة تلزم صاحب العمل بالكشف الطبي على العمال كل عام.. التأمينات توضحها

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مدد معينة يجب على صاحب العمل أن يوقع الكشف على العمال الموجودين لديه والمؤمن عليهم، لبيان إصابتهم بأحد الأمراض المهنية من عدمه.

صاحب العمل يتحمل تكلفة الفحص

هناك كشف تجريه الهيئة على العمال المؤمن عليهم، ويتحمل تكلفته صاحب العمل، ويجري كل عام لبيان الأمراض المهنية التي من المحتمل أن تُصيب العمال، وحمايتهم منها، من خلال الكشف الدوري الذي يتم عليهم.

فحص كل عام

وفقًا لنص المادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أن هناك فحص يتم مرة كل سنة، بالنسبة إلى العمال المُعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية:

1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته في غير العمليات أو الأعمال التي تعرض العمال الأبخرة الرصاص.

2- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات في غير صناعة الدباغة.

3- التسمم بالزئبق ومضاعفاته.

4- التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته.

5- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته.

6- التسمم بالفسفور ومضاعفاته.

7- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته.

8- التسمم بالكبريت ومضاعفاته.

9- سرطان الجلد الأولى والتهابات الجلد والعين المزمنة.

10- تأثر العين من الحرارة والضوء وما نشأ عنها من مضاعفات.

11- التأثر بالنيكل وما ينشأ عنه من فرح ومضاعفات.

12- التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته.

13- التسمم بالكلوروفورم ورابع كلورور الكربون.

14- التسمم برابع كلورور الأليل وثالث كلورور الأللين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية.

15- التسمم بالنترات والنيترينات النيتروجلسرين.

16- التسمم بالكادميوم ومضاعفاته

17- التسمم بالكحول والجليوكول والكيتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاته.

18- الأمراض الناتجة عن الإشعاعات غير المؤينة مثل:

أ- الأشعة فوق البنفسجية.

ب- الأشعة تحت الحمراء.

19- التسمم بمبيدات الآفات.