«التأمينات» تستعد لصرف معاشات شهر مايو 2024.. اعرف الموعد

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى صرف معاشات شهر مايو 2024، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوعين، بالزيادة الثالثة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تكون كحد أقصى 15%.

أماكن صرف المعاشات

ويبلغ عدد المستحقين لصرف المعاشات 11 مليون مواطن، ويمكن صرف الزيادة من خلال منافذ الصرف التي أتاحتها الهيئة وهي «ماكينات الصرافة الآلية الـ«ATM» بموجب فيزا كارت المعاش، منافذ فوري وبنك ناصر الاجتماعي، مكاتب البريد المصري بالقاهرة الكبرى والمحافظات، المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول».