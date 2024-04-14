متى يستحق المؤمن عليه تعويضا بعد تركه العمل؟.. التأمينات توضح

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الحالات يستحق بها الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، صرف تعويض عن إصابته في العمل وتركه.

صرف تعويض بعد ترك العمل

ولكن هناك بعض الحالات التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 يستحق بها المؤمن عليه صرف تعويض من صاحب العمل حتى بعد تركه مكان عمله.

الإصابة بمرض مهني

ووفقًا لنص المادة 150 من القانون والتي تنص على أنه إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهني خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض، فعلى صاحب العمل الذي كان يعمل لديه اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التي يكفلها هذا التأمين.

وعلى المؤمن عليه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة لاتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلًا.

إذا اكتشف الجهاز الطبي لصاحب العمل أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون أو أمراض أخرى ناشئة عن النشاط الذي يزاوله صاحب العمل غير مدرجة بهذا الجدول، فعلى صاحب العمل أن يخطر كل من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي والهيئة بتقرير الجهاز الطبي المشار إليه مبينا به نوع المرض والعمل أو الصناعة التي يعمل بها العامل، وذلك لدراسة مدى إمكان تعديل جدول أمراض المهنة المرافق للقانون.