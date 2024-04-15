فريق من جامعة حلوان يحقق إنجازا عالميا في مسابقة «هندسة الزلازل» بأمريكا

شارك فريق HUM التابع لكلية الهندسة المطرية بجامعة حلوان في المسابقة العالمية SDC، التي ينظمها معهد أبحاث هندسة الزلازل (EERI) بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان، اليوم الاثنين، أنه الفريق شارك تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور محمد حلمي المشرف الأكاديمي والطالب أحمد محمد إبراهيم المسؤول عن الفريق.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن هذا الإنجاز يعكس مدى التطور والتقدم الذي تشهده الجامعة في مجال البحث العلمي والتنافس على المستوى الدولي، مضيفا أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز قدرات طلابها وتمكينهم من المشاركة في أبرز المسابقات العالمية.

إنجاز علمي جديد لجامعة حلوان

من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي، المشرف الأكاديمي على الفريق، أن هذا إنجاز علمي جديد لجامعة حلوان، والذي تمكن من تصميم نظام ثابت لبرج في مدينة سياتل يتحمل الزلازل، بالإضافة إلى تصميم معماري للبرج نفسه، وبناء نموذج مصغر للبرج من خشب البلسا للمشاركة في فعاليات المسابقة.

وأوضح أن الفريق تمكن من تحقيق المركز الثالث في مسابقة التصميم المعماري، متفوقًا على 46 جامعة من جميع أنحاء العالم. كما نجح في تحقيق المركز الثالث في تصنيع أجهزة التخميد لحمل الزلزال للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط.

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم والفرق المشاركة بالروح الجماعية والأجواء الخاصة بالبعثة المكونة من أربعة طلاب من قسم الهندسة المدنية وهم عبد الرحمن محمد صلاح وسامي عادل وبلال عاشور ويوسف حسن وطالبتان من قسم العمارة الرقمية وهم ساره احمد محمد، امنية ورئيس الفريق الطالب أحمد إبراهيم بقسم الهندسة المدنية.

يُذكر أن هذه المشاركة هي الخامسة على التوالي للفريق في هذه المسابقة العالمية، حيث حقق الفريق مراكز متقدمة في الأعوام السابقة، مما يعكس قدرة وكفاءة المهندسين المصريين الشباب على المستوى الدولي.