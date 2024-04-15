مروة مرسي: المنتج المصري أثبت جودته وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية

تحدّثت الكاتبة الصحفية مروة مرسي، رئيس قسم المحافظات بجريدة الوطن، عن أهمية تقليل حجم الوادرات وزيادة عدد الصادرات وفتح أسواق للمنتج المصري بالخارج، مشيرة إلى أنّ المنتج المصري أثبت جودته وقدرته التنافسية وفق تقارير وزارة التجارة والصناعة.

وأضافت مرسي خلال حوار لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «dmc»، أنّ تصدير المنتجات المصرية للخارج ومنافستها بين الأسواق العالمية، يحدث رغم الظروف والتحديات الراهنة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وهناك مؤشر إيجابي للغاية في الاقتصاد المصري وهو الاتجاه نحو الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة.

إفريقيا تستقبل صادرات مصر بشكل كبير

وتابعت أنّ دول إفريقيا أصبحت تستقبل صادرات مصر بشكل كبير للغاية، مثل ليبيا والسوادن والمغرب وتونس والجزائر وغانا وساحل العاج، وغيرها من الدول التي تستورد السلع الغذائية المصرية، مشيرة إلى أهمية تفعيل دور المكاتب التجارية المصرية.

تفعيل دور المكاتب التجارية

وأشارت رئيس قسم المحافظات بجريدة الوطن، إلى أنّ الحكومة المصرية بدأت تنفيذ خطة مستقبلية لتفعيل دور المكاتب التجارية، وهناك 11 مكتبا تجاريا في إفريقيا إضافة إلى 11 مكتبا تجاريا في الدول العربية و8 مكاتب في السوق الأوروبي.