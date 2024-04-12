«إعلام القاهرة» تعقد مؤتمرها الـ 29 حول التحوّل نحو الاقتصاد

وافقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على رعاية بنك ناصر للمؤتمر الـ29 لكلية الإعلام جامعة القاهرة، حول الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبإشراف الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل بالبنك، ومن المنتظر أن تشهد الوزيرة، ومسؤولو الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

انعقاد المؤتمر

وأعلنت الكلية في بيان لها، أن المؤتمر سيعقد يومي 8 و9 مايو 2024 في مقر كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، وبإشراف الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

دور الإعلام في التحول للاقتصاد الأخضر

وتناقش محاور المؤتمر عددًا من القضايا المهمة حول دور الإعلام في التحول للاقتصاد الأخضر، وتتضمن الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والإعلام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، والإعلام ورصد قضايا التغير المناخي، ودور الإعلام في تشكيل الوعي البيئي.

ويذكر أن بنك ناصر له سابقة دعم لطلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة ووقع من قبل مذكرة تفاهم بهدف رعاية البنك لمشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان للعام الجامعي 2023/2024، وذلك بعد اعتماد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تقديم دعم مادي لمشروعات تخرج طلبة الفرقة الرابعة كلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان جامعة القاهرة للعام الجامعي الحالي بإجمالي مبلغ 2 مليون جنيه لـ23 مشروعا للتخرج لـ469 طالبا.