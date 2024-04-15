انتظام الدراسة واستعدادات مكثفة لامتحانات نهاية العام في الجامعات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل بمختلف القطاعات اليوم وفق الضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحين أنّ الاستعدادات لامتحانات نهاية العام 2024، سيجري العمل عليها الفترة القليلة المقبلة، ومن المقرر أن تجرى خلال شهري يونيو ويوليو، وستكون مما تم دراسته من قبل الطلاب خلال الترم.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ لـ«الوطن»، إنّ الدراسة في الكليات تسير بانتظام وهدوء دون مشكلات، وفق الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح أنّه جرى الاستعداد لامتحانات الترم الثاني، المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو، والاختبارات العلمية والشفهية ستكون خلال مايو المقبل وفق جداول الأقسام العلمية، مشيرا إلى أنّ الكليات المختلفة مستعدة لأعمال تنسيق الجامعات من خلال تدشين وتجهيز الكليات والبرامج.

من جهته، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أنّ العمل بمختلف الكليات منتظم دون مشكلات، لافتا إلى أنّ الاستعدادات لامتحانات الترم ستكون في موعدها خلال شهري يونيو يوليو، وجار الاستعداد لتنسيق 2024 بتدشين وتجهيز البرامج الدراسية الجديدة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.