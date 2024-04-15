الكشف على 861 طالبا ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في الغربية (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، توقيع الكشف الطبي على 861 تلميذ وذلك في مدرسة خلفاء الليثي الابتدائية، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»، والتي تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجمعية العالمية لأندية الليونز.

التعاون المشترك مع أندية الليونز

وقال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المبادرة تستهدف توقيع الكشف الطبي على عيون تلاميذ المرحلة الابتدائية، وفق برتوكول التعاون بين محافظة الغربية والجمعية العالمية لأندية الليونز بشأن تعزيز التعاون المشترك بينهما، من أجل تنفيذ مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»، للكشف على نظر 200 الف طالب وطالبة بين أطفال المدارس الابتدائية بقرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة، بهدف تحسين صحة الإبصار بين أطفال المدارس مما له تأثير إيجابي على تحصيلهم وأدائهم الأكاديمي.

مراحل تنفيذ المبادرة

وأشار أن مبادرة «عيون اطفالنا مستقبلنا» يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى من المبادرة، حيث انتهت وقد تم فيها الكشف على عدد 194941 تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية على مستوى الإدارات التعليمية الـ10، واليوم بدأت المرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف 10044 تلميذ ممن يعانون من مشكلات بالنظر، وتستمر هذه المرحلة على مدار 15 يوما، تستهدف 10 مقار وفق الخطة الموضوعة برعاية مؤسسة الليونز.