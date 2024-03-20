تعليم الغربية تنظم ندوة «نصر العاشر من رمضان.. لُحمةٌ وطنية ونصرٌ عظيم»

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم بالتعاون مع دار الإفتاء فرع طنطا، ندوة تثقيفية دينية بعنوان «نصر العاشر من رمضان.. لُحمةٌ وطنية ونصرٌ عظيم»، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، واستهدفت الندوة عدد 100 طالبة من طالبات المدرسة.

وأشار الدكتور إبراهيم عبد السلام، مدير فرع دار الإفتاء بالغربية، إلى أن ذكرى نصر العاشر من رمضان ستظل شاهدة على تلاحم الشعب المصري بكل طوائفه، وقوته في وجه الطغاة والمعتدين، ودليلاً على أن جُند مصر كانوا ومازالوا الدرع الواقي الذي حماها من كل خطر وشر على مر التاريخ.

دور طلاب الأزهر الشريف في حماية الوطن

وأكد الدكتور إبراهيم عبد السلام أن الأزهر الشريف ضرب بطلابه وعلمائه وقياداته أروع الأمثلة في التضحية والفداء دفاعًا عن الوطن وحماية أراضيه؛ إذ كانوا في الطليعة يعيدون بناء الجبهة الداخلية منذ 1967م وحتى تحقيق نصر أكتوبر المجيد 1973م.

ولفت مدير فرع دار الإفتاء بالغربية إلى أن هؤلاء العلماء وشيوخ الأزهر الشريف يؤدون كل منهم دوره في المرحلة التي عاصرها سواء مرحلة الاستعداد، وتجلى ذلك في إلقاء الدروس والخطب على الجنود وحثهم على التضحية بكل غال ونفيس من أجل نُصرة الوطن.