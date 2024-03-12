«تعليم الغربية» توزع 150 شنطة رمضانية على طلاب مدارس السنطة

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، احتفالية «أيادي الخير تجتمع وتتكاتف»، وذلك بمناسبة شهر رمضان، وشهدت توزيع شنط رمضانية على عدد من الطلاب، وذلك في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

احتفالية شهر رمضان

وقال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه شارك طلاب إدارة السنطة التعليمية فرحتهم بشهر رمضان المعظم، وجرى توزيع 150 شنطة رمضانية على جميع الطلاب، كما تم توزيع الهدايا من الفوانيس والأعلام.

جاء ذلك بحضور خالد حمدان وكيل المديرية ويسر عبد الغني، مدير عام إدارة السنطة التعليمية، وميرفت فايد مدير ادارة التدريب بالمديرية، وأقيمت الاحتفالية بمدرسة كفر كلا الباب الرسمية للغات، وشهدت عروض فنية نفذها الطلاب والطالبات من عدد من المدارس.

فرحة الطلاب

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشكر والتقدير لإدارة السنطة التعليمية وإدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية ولإدارة المشاركة المجتمعية بالسنطة، ورجال الأعمال المشاركين في الاحتفالية، على الجهد المبذول في إدخال الفرحة على قلوب أبنائنا الطلاب.