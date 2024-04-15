مدرس بـ«إعلام القاهرة»: «المتحدة» تربعت على عرش الدراما

قالت الدكتورة سارة فوزي، المدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أظهرت قدرتها القوية على الإنتاج في الآونة الأخيرة، وقدمت موسما دراميا قويا وثريا له تأثير وصدى عالمي.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الشركة المتحدة قدمت موسما دراميا متنوعا، أظهر قدرتها القوية في الإنتاج ومراعاتها لكل شرائح المجتمع، إذ قدمت أعمالًا درامية تاريخية، ودراما ملحمية واجتماعية وخيال علمي، مما أتاح لكل فئة من الجمهور، المحتوى المناسب لها، موضحةً أن الشركة المتحدة راعت كل الفئات العمرية للجمهور في أعمالها حتى الأطفال أنتجت لهم أعمالاً درامية تلائمهم.

زيادة وعي النشء عن الصراع العربي الإسرائيلي

وأشارت إلى أهمية بعض الأعمال الدرامية من إنتاج «المتحدة» التي كان لها رجع صدى عربي وعالمي خاصةً مسلسل الحشاشين، الذي أظهر خطورة الجماعات المتطرفة، ولتميزه إخراجيًا وعلى مستوى المؤثرات البصرية تُرجم لعدة لغات عالميًا، ولفتت إلى أنّ مسلسل «مليحة» له دور مهم في زيادة وعي النشء عن الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدةً أن العالم العربي اهتم بمتابعته مما يدل على وصول وانتشار الأعمال الدرامية لـ«المتحدة».

أعمال المتحدة انتشرت دوليًا

وقالت «فوزي» إنّ الجمهور العربي يهتم عادة بالقضايا الاجتماعية لأنها متشابهة وتمثل فئة كبيرة من الجمهور، لكن الغرب يهتم بمتابعة الأعمال التاريخية والخيال العلمي، خاصةً إذا تميزت، لذلك وصلت الأعمال الدرامية للشركة المتحدة، للعالمية لتميزها وملائمتها لمتطلبات الجمهور.