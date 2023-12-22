«قنوات مدرستنا» تطلق عروض لعبة «five seconds» بالتعاون مع «المتحدة للخدمات الإعلامية»

أطلقت مجموعة قنوات مدرستنا مشروع تطبيق «5 ثواني» بسينما الزمالك، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، وذلك من خلال عرض 10 أفلام توعوية وتربوية، يقدمها التطبيق التعليمي، وذلك في أول تجربة لدراما تفاعلية في الشرق الأوسط، تحت قيادة المخرجة ساندرا نشأت، وبإنتاج قنوات مدرستنا، تحت شعار «في المدرسة إنت اللي هتختار».

الألعاب والأفلام التربوية

حضر عدد من نجوم الفن والمجتمع العروض، ومنهم الكاتب خالد منتصر، وكلا من جيلان علاء بطلة أحد العروض، وزوجها الملحن والموزع الموسيقي عز شهوان، والإعلامية مريم أمين والفنان عمر مصطفى متولي وصناع العمل، والذين قدموا تلك الأعمال بشخصياتهم الحقيقية، وقصصهم الإنسانية، التي نجحت «ساندرا» في تطويعها لمشروع «five seconds»، والذي يهدف إلى تقويم الطلاب من خلال الألعاب والأفلام التربوية.

من جانبها، أعربت ساندرا نشأت عن سعادتها بتنفيذها لهذا المشروع التعليمي الترفيهي، والذي يعمل على زيادة الوعي والفهم عند طلاب مصر.

ويحتوي «five seconds»، الذي تطلقه قنوات مدرستنا برعاية وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى، على ألعاب تربوية تفاعلية تساعد الأطفال والطلاب على اتخاذ القرارات السليمة، وذلك من خلال المواقف الحياتية المختلفة، بما يساهم في تربيتهم بشكل إيجابي.

دمج الترفية بالعملية التعليمية

اللعبة تعد واحدة من الأساليب التي تنتهجها قنوات مدرستنا، لدمج الترفية بالعملية التعليمية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لما له من أثر ودعم نفسي للطلاب، وتقوم بتنفيذ اللعبة فنيا المخرجة ساندرا نشأت.

وسيتاح للطلاب تحميل اللعبة مجاناً عبر جهاز الحاسوب الخاص بهم، بجانب إتاحة الفرصة للجمهور للتعرف أكثر من خلال عدد من العروض التي ستقام في إجازة نصف العام بالسينمات.