ناقد فني: «المتحدة» ربحت التحدي.. ومسلسل الحشاشين ملحمة تاريخية

قال الناقد الفني محمد عبدالرحمن، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في كسب التحدي بالموسم الرمضاني الحالي، بأعمال درامية أعادت لنا مسلسلات الفانتازيا بمعارك وهمية من خلال السحر والتقنيات الجذابة، في مسلسل جودر، ومواصلة معركة الوعي بأعمال مهمة منها مسلسلي مليحة والحشاشين.

ناقد فني: مسلسل الحشاشين بلا أخطاء

وأضاف «عبدالرحمن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مسلسل الحشاشين لا يوجد به أخطاء، واهتم خلاله المخرج بيتر ميمي باللوكيشن ومواقع التصوير ولم يستسهل في اختياراته، وصور في أماكن مناسبة للغاية ما بين مصر وعدة دول أوروبية، إضافة إلى استعانته بمديرين تصوير على أعلى مستوى ومتخصصى المعارك، والمؤثرات.

ناقد فني: مسلسل الحشاشين ملحمة تاريخية

وأشار إلى أن المخرج بيتر ميمي حاكى قلعة آلموت من خلال بنائها في مدينة الإنتاج الإعلامي بصورة بصرية أشبه باللوحة الفنية، مشددًا على أنه قدم ملحمة تاريخية حقيقية في مسلسل الحشاشين وبأداء مميز للغاية للفنان كريم عبدالعزيز، ووفر كل التقنيات والفنيات التي لم ترها الدراما المصرية من قبل وقدمها بنجاح كبير.