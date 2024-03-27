توجيهات حكومية بمصادرة البضائع في المواني حال الامتناع عن استلامها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك بضائع متواجدة في المواني تقدر قيمها بـ1.8 مليار دولار، جرى إنهاء جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها، وكذلك توفير الدولار في البنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارا لانخفاضات أكثر في سعر الدولار، قائلا في فيديو قصير نشر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز معلومات مجلس الوزراء «هذه البضائع أصحابها منتظرين نزول الدولار فيفرجوا عنها حينها فيكسبوا أكثر».

مصادرة البضائع وتطبيق القانون

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وجه وزارة المالية بمصادرة تلك البضائع، وسيطبق عليه القانون وكل القواعد الخاصة بالمهمل والراكد.

انتشار فرق المتابعة مجلس الوزارء لمتابعة الأسعار في الأسواق

ولفت إلى أنّ فرق المتابعة في مجلس الوزارء ستنتشر لمتابعة الأسعار في الأسواق بالصوت والصورة، من أفرع السلاسل على مدار الأيام المقبلة، قائلا خلال اجتماعه مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية: «عاوز تقرير كامل بالصوت والصورة على مكتبي على مدار الأيام المقبلة، نزلوا الناس كلها يصوروا بالموبايل مايحدث على أرض الواقع »، مطالبا الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بتقديم تقرير يومي عن الانخفاض في الأسعار .

وأوضح أنه في الوقت الذي كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضا حينما بدأ الدولار في الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط.