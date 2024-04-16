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دراما المتحدة

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16-4-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

انـتصار الغيطاني
03:52 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتمتع مواليد برج الجوزاء بصفات المروءة والكرم، لذا يمتتع بشخصية اجتماعية كبيرة بين المحيطين به، سواء بين عائلته أو أصدقائه، وهو أيضا معروف بحرصه على إرضاء جميع المحيطين به على الصعيدين المهني والاجتماعي حتى لا يخسر أحدا.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

ينصحك خبراء الأبراج والفلك بعدم تأخير المهام المطلوبة منك مهنيا، والعمل بجهد، ولا داعي للإهمال والكسل.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ووفق حظك اليوم لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفي، يجب أن تقضي وقتا كافيا مع شريك حياتك أو من تحب، ولا داعي لإهماله، حتى لا تصاب علاقتكما بالفتور، خاصة في ظل اهتمامك الشديد بعملك على حساب منزلك وأسرتك وشريك حياتك.

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بقلم انـتصار الغيطاني