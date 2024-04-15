الجمهور يشيد بمسلسل لحظة غضب.. ناقش الخلافات الزوجية بأسلوب تشويقي

حاز مسلسل لحظة غضب على إشادات واسعة من الجمهور، إذ دار العمل الفني في إطار اجتماعي تشويقي غلب عليه الغموض حول اختفاء مفاجئ للبطل «شريف» الذي جسد دوره الفنان محمد فراج، لتبدأ زوجته يمنى «صبا مبارك» بالبحث عنه هي وعائلته واللجوء للدجالين لمحاولة فك لغز اختفائه.

مناقشة الخلافات الزوجية

وخلال تصاعد أحداث مسلسل لحظة غضب الذي عُرض في شهر رمضان المبارك، تفاجأ الجمهور أنّ «يمنى» هي السر وراء اختفاء زوجها، إذ أدى عدم التوافق بينهما إلى العصبية والانفعال ومن ثمّ حدثت جريمة القتل دون قصد، وأبدى عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إعجابهم بقصة المسلسل وأداء الفنانين، فقال أحمد حداد: « مسلسل خفيف ومسلي.. استمتعنا باللعب النفسي اللي قامت بيه البطلة لحد اكتشاف الجريمة»، فيما عبر محمد سلام عن استمتاعه بمشاهدة حلقات مسلسل لحظة غضب، قائلًا: «كنت بستنى كل يوم الحلقة الجديدة بفارغ الصبر.. هو مسلسل كوميدي درامي خفيف ناقش الخلافات الزوجية بطريقة جديدة».

«احترافية شديدة»، هكذا عبرت زينب محمد، إحدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عن إعجابها بمسلسل لحظة غضب، مضيفة: «كنت مستمتعة وعلى أعصابي في كل حلقة من اللي بيحصل مع يمنى»، وقالت لميس عبد الرحمن: «مسلسل لحظة غضب من أحلى المسلسلات اللي تابعتها في رمضان.. الأحداث كانت سريعة ومشوقة لحد آخر حلقة».

إشادات بفكرة المسلسل

وعبر عدد آخر من متابعي مسلسل لحظة غضب عن إعجابهم بقصته وأداء الفنانين، إذ قال كريم رمضان: «القصة الحلوة أوي، فكرة جديدة متعملتش قبل كده ولذيذة ومعمولة صح أوي»، وأشادت رنا حداد بأداء الفنانة صبا مبارك قائلة: «أثبتت براعتها من خلال شكلها.. حركاتها.. تغيير شعرها.. تخليها عن المكياج.. براعتها في بث حالات نفسية كأنها وحدها أمام المرآة وليس أمام شاشة تبث للعالم».

مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد شاهين، محمد فراج، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.