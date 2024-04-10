ناردين فرج لـ«الوطن»: مسلسل لحظة غضب ينتمي لنوعية الكوميديا السوداء

أعربت الفنانة ناردين فرج عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة حول مسلسل لحظة غضب، الذي شاركت في بطولته، وعُرض بالموسم الرمضاني الحالي 2024 عبر منصة WATCH IT، ويجمعها للمرة الثانية على التوالي مع الفنانة صبا مبارك.

ناردين فرج تكشف نوعية الكوميديا في مسلسل لحظة غضب

وأوضحت «فرج» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مسلسل لحظة غضب ينتمي لنوعية الكوميديا السوداء، وتضمن أحداثًا تشويقية، ولكنه لا ينتمي لتيمة أعمال الجريمة بشكل مباشر، لافتة إلى أنه تضمن العديد من المفارقات اللايت كوميدي.

تعاون صبا مبارك وناردين فرج للمرة الثانية

وتابعت الفنانة ناردين فرج، انها استمتعت بالعمل مع الفنانة صبا مبارك للغاية، وخاصة أن المسلسل يجمعهما للمرة الثانية على التوالي.

مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، محمد فراج، وآخرين من إخراج عبدالعزيز النجار وتأليف مهاب طارق، فى ثاني تعاون يجمعهما بعد النجاح الكبير لمسلسل حالة خاصة.