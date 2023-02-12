الفنانة صبا مبارك تعلن وفاة خالتها.. والجمهور يواسيها

أعلنت الفنانة صبا مبارك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وفاة خالتها منذ ساعات قليلة.

صبا مبارك تنشر صورة خالتها

ونشرت صبا مبارك، صورة خالتها وعلقت عليها: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وأضافت صبا مبارك: «بفائق الحزن نتقدم بكامل الأسى بإعلان وفاة المرحومة والمغفور لها خالتي هيفاء داود الآغا، انتقلت إلى رحمة الله من ساعات قليلة.. ونسألكم الدعاء لها بالرحمة والغفران».

الجمهور يعزي صبا مبارك

وأنهالت التعازي على منشور صبا مبارك من الجمهور والوسط الفني، كما جرى الدعاء للفقيدة بالرحمة ولصبا بالصبر والسلوان.