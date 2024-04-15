وكيل «صحة الشيوخ»: التأمين الصحي الشامل مشروع العصر للدولة المصرية

أكّد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى مجهودا كبيرا لتطوير المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل وفقا للقانون هو نظام صحي اجتماعي لجميع المواطنين، ولكن على الرغم من الاهتمام الكبير الذي نشهده بمنظومة التأمين إلا أن هناك بعض التحديات التي نواجهها وعلى رأسها التمويل.

مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، و20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن «التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية».

منظومة التأمين الصحي الشامل

ووجه خضير، الشكر للنائب محمد صلاح البدري، لتقدمه بطلب المناقشة العامة بشأن «التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية»، كما توجه بالشكر للقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامه الكبير بمنظومة التأمين الصحي، مؤكّدًا أنَّ تلك المنظومة بمثابة مشروع العصر للدولة المصرية.