حزب المؤتمر يشيد بالموقف القيادة المصرية الداعم لحل الخلافات الإقليمية سلميا

أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية المصرية لديها تقدير دقيق بشأن خطورة توسع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما حذرت منه مرارا وتكرارا منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن التوتر الأخير بين إيران وإسرائيل يمثل خطورة كبيرة على الأمن والسلم الدوليين.

الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

وقال مرشد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مصر تؤكد دائما على حل المشكلات في المنطقة بالطريق السلمية، وأن حلها بالأساليب العسكرية لن يزيد المنطقة إلا اشتعالا وفوضي، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار منطقة الشرق الأوسط، لذلك ينبغي أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه ودعم موقف الدولة المصرية الذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وقف إطلاق النار في غزة

ونوه مرشد بأن الدولة المصرية تحركت على كافة المستويات الدولية والإقليمية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى هدنة إنسانية، كما أنها لعبت دور رئيسيا في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وحشدت موقف دولي في هذا الصدد إلى جانب فتح معبر رفح طوال الوقت وإدخال المساعدات إلى القطاع جوا.

وشدد على ضرورة البدء الفوري في وقف إطلاق النار في قطاع غزة باعتبار أن هذه الخطوة ستساهم في تهدئة الأوضاع في المنطقة ثم البدء في إعادة إعمار القطاع والجلوس على طاولة المفاوضات، مؤكدا أن موقف الدولة المصرية في التعامل مع هذه الأزمة مشرف رغم التأثيرات الاقتصادية عليها بسبب هذه الأزمات.