«معلومات الوزراء»: 89% من الشركات البريطانية تطبق نظام العمل 4 أيام أسبوعيا

سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على المقال الصادر عن صحيفة «يورو نيوز Euronews»، بعنوان «الشركات في المملكة المتحدة تعتمد أسبوع عمل مدته أربعة أيام بشكل دائم»، والذي أوضح نتائج دراسة بريطانية تظهر انخفاض كثافة العمل، وارتفاع الرضا الوظيفي خلال أسبوع عمل مدته أربعة أيام.

موظفو الشركات في المملكة المتحدة يحظون بساعات عمل أقل

ولفت «معلومات الوزراء» في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أن غالبية الشركات في المملكة المتحدة، التي شاركت في أكبر دراسة في العالم لتجربة أسبوع عمل مدته أربعة أيام، جعلت هذه السياسة دائمة؛ فيما أشار 100% من المديرين والرؤساء التنفيذيين إلى أن لها تأثيرًا إيجابيًا في المنظمة.

89% من الشركات تستخدم أسبوع العمل لمدة أربعة أيام

وشاركت نحو 61 منظمة في الدراسة التي كانت مدتها ستة أشهر خلال عام 2022، وأعلن عن نتائجها يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024؛ حيث لا تزال 89% من الشركات تستخدم أسبوع العمل لمدة أربعة أيام بعد عام، وأكثر من نصف الشركات تجعل التغيير دائمًا، وأظهرت الدراسة أيضًا أن كثافة العمل لا تزال أقل، وأن الرضا الوظيفي أعلى مما كان عليه قبل بدء الدراسة.

وأشار الموظفون جميعهم تقريبا (96) إلى أن حياتهم الشخصية قد تحسنت، وأوضح %86% أنهم شعروا بأن أداءهم أفضل في العمل.

أسبوع عمل مدته أربعة أيام

وأثارت جائحة كوفيد - 19 المناقشات والتجارب في أنحاء أوروبا حول أسبوع عمل مدته أربعة أيام، حيث أعاد الموظفون وأصحاب العمل التفكير في أهمية المرونة والمزايا في مكان العمل، وهذا يعني أن الموظفين الذين يعملون أربعة أيام في الأسبوع بدلًا من خمسة، يتقاضون الأجر نفسه، ويحق لهم الحصول على المزايا نفسها، ولكن مع عبء العمل نفسه.

علاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن الشركات خفضت ساعات العمل بمتوسط 6.6 ساعات، مما أدى إلى أن يصبح العمل 31.6 ساعة في الأسبوع، كما وجدت أن أيام الإجازة الكاملة، بدلًا من أن تكون «تحت الطلب» كانت أكثر فعالية.

وأشار التقرير إلى أن النقابات العمالية في أنحاء أوروبا تدعو الحكومات إلى تطبيق أسبوع عمل مدته أربعة أيام، لكن الحكومات مترددة حتى الآن في اعتماد هذه السياسة.

وفي فبراير 2022، فاز الموظفون البلجيكيون بالحق في أداء أسبوع عمل كامل في أربعة أيام بدلًا من الخمسة المعتادة دون خسارة الراتب، وقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ قبل عام، مما يسمح للموظفين بتحديد ما إذا كانوا سيعملون أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع.