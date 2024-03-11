يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة ساعات العمل والراحة في شهر رمضان المعظم نظراً لأن الشهر الفضيل له خصوصية لدى المواطنين، ونرصد لكم في السطور التالية، ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقا لقانون العمل.

ساعات العمل والراحة في شهر رمضان وفقاً لقانون العمل

ووفقاً للقانون رقم 12 لسنة 2003 المعروف باسم قانون العمل المصري، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بمنشآت القطاع الخاص، والمقررة للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، تصل إلى 8 ساعات في اليوم، أو ما يعادل 48 ساعة عمل في الأسبوع.

قانون العمل لم يحدد مواعيد العمل خلال شهر رمضان

ولم ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على تحديد ساعات أو مواعيد العمل خلال شهر رمضان، وترك الأمر لأصحاب العمل بالقطاع الخاص وأصحاب الشركات المختلفة لتحديد حاجة العمل.

ووفقا لنص القانون لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، كما جاء بالقانون أنه يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها بقرار من وزير القوى العاملة.