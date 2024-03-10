مواعید العمل في رمضان 2024.. 5 ساعات فقط لهذه الفئة

5 ساعات فقط.. مواعید العمل في رمضان 2024، وفقًا لما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدّث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن مواعيد عمل الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الأقتصادية المختلفة، خلال شهر رمضان.

مواعید العمل في رمضان 2024

وحددت الحكومة المصرية مواعيد العمل في رمضان 2024، بمعدل 5 ساعات يوميا، تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لجميع العاملين بـ«الجهاز الإداري للدولة».

مواعيد عمل المترو في رمضان

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة النقل مواعيد المترو في رمضان 2024 لجميع الخطوط وجاءت كالتالي:

- يبدأ تشغيل الخط الأول «حلوان – المرج الجديدة» الساعة 5:15 صباحًا.

- نهاية تشغيل الخط الأول للمترو الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

- بداية تشغيل الخط الثاني «شبرا الخيمة – المنيب» الساعة 5:15 صباحاً.

- نهاية تشغيل الخط الثاني للمترو الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

- بداية تشغيل الخط الثالث «عدلي منصور – محور روض الفرج» الساعة 7:15 صباحًا.

- نهاية تشغيل الخط الثالث للمترو الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.