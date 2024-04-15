وزيرة الثقافة تبحث سبل التعاون مع المدير العام لمنظمة «الأليسكو»

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور محمد ولد أعمُر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الأليكسو»، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التعاون بين وزارة الثقافة والأليكسو

وتناول اللقاء أبرز المشروعات التي نُفِذت بالشراكة بين وزارة الثقافة المصرية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خلال العام 2023م، والربع الأول من 2024، كما استعرض اللقاء عددًا من الفعاليات المستقبلية التي تعتزم المنظمة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ورحبت وزيرة الثقافة بمدير منظمة الأليكسو والوفد المرافق له، وثمنت التعاون والشراكة القائمة بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة الماضية في العديد من الملفات.

تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين

من جانبه، أبدى الدكتور محمد ولد أعمُر، سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في العاصمة الإدارية الجديدة لتعكس صورة مصر المُشرقة، وأكد على أهمية التعاون مع وزارة الثقافة المصرية في العديد من الملفات الخاصة بالمجال الثقافي والإبداع داخل المنظمة.

وفي نهاية اللقاء، تبادلت الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور محمد ولد أعمُر، الدروع التذكارية.