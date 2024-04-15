عضو بـ«النواب»: استمرار عدوان إسرائيل على غزة يزيد رقعة الصراع في المنطقة

حذّرت سميرة الجزار عضو مجلس النواب، من تصاعد التوتر في المنطقة، بعد الضربات العسكرية الإيرانية داخل العمق الإسرائيلي، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي حتى الآن، بالمخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، لافتة إلى أنّ مصر سبق وحذرت من أنّ استمرار أمد الحرب سيؤدي لاتساع رقعة الصراع، الذي انتقل من مجرد عدوان على قطاع غزة إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.

وقالت الجزار في بيان، إنّ وقوف المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته عاجزا ومُشاهدا للجرائم التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الانحياز الأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، أدى إلى تدهور الأوضاع داخل المنطقة.

وأعربت عن أسفها الشديد لعدم استجابة العالم للرؤية والتحذيرات المصرية بشأن مخاطر التصعيد، مطالبة المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ببذل المزيد من الجهود الحقيقية للحيلولة دون انفجار الموقف وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فورا، وإنهاء أي تفكير في التوغل بريا في مدينة رفح الفلسطينية، لأن استمرار الوضع الراهن يضاعف مخاطر تهديد المنطقة.

وحذرت النائبة من استمرار صمت المجتمع الدولي وانحياز واشنطن ودعمها للعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مؤكدة أنّ مصر كان لديها بُعد نظر في العدوان على غزة، وسيتحول إلى حرب إقليمية، لافتة إلى أنّ تحذيرات مصر من اتساع دائرة الصراع داخل المنطقة يتطلب وقفة حاسمة من العالم كله، لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوقف الفوري لإطلاق النار وإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعربت النائبة سميرة الجزار عن ثقتها التامة في قدرة مصر على حماية أمنها القومي والحفاظ على حدودها.