أبرزها السيارات والهواتف.. الصين تكبد الشركات الأمريكية خسائر فادحة

ما زالت الصين تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر فادحة، خاصة في عالم صناعة المحمول والسيارات، حيث كبدت شركة «بي واي دي» شركة «تسلا» خسائر فادحة، بعد تصدر العملاق الصيني «بي واي دي» مبيعات السيارات الكهربائية في الربع الأخير من عام 2023، بأرباح بلغت نحو 526 ألف سيارة، مقابل 484 ألف سيارة لشركة تسلا، وفقا «لبلمبرج».

خسارة إيلون ماسك لقب أغنى رجل في العالم

الأمر الذي ترتب علية خسارة إيلون ماسك لقب أغنى رجل في العالم لأول مرة منذ عام، بعد تعرضه لعدة ضربات، أولها الخسائر التي تعرضت لها «تسلا» بسبب تصدر شركة «بي واي دي» مبيعات السيارات الكهربائية في العالم، بالإضافة إلى خسائر موقع إكس، حيث تكبد ماسك خسائر بسبب تويتر تجاوزت الـ150 مليار دولار.

تسريح موظفي تسلا

قررت شركة «تسلا» صانع السيارات الكهربائية في بيان لها منذ قليل، تسريح أكثر من 10% من موظفيها حول العالم، في إطار جهودها لخفض التكاليف، وتعزيز الإنتاجية، في ظل تباطؤ الطلب على منتجاتها.

وبلغ عدد العاملين في «تسلا» 140.473 ألف موظف في نهاية العام الماضي -أو ما يقارب ضعف عدد موظفيها قبل 3 سنوات- الأمر الذي يعني أن عمليات التسريح سوف تؤثر على أكثر من 14 ألف موظف في الشركة، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرج».

صناعة الهواتف الذكية

فيما يخص عالم الهواتف تراجعت شحنات هواتف «آيفون» التابعة لشركة «آبل» بنسبة 10% في الربع الأول من العام، مسجلة انخفاضا كبيرا، ما يعكس ضعف المبيعات في الصين، رغم الانتعاش الأوسع نطاقا في صناعة الهواتف الذكية.

تراجع مبيعات آيفون

تشير التقديرات الأولية لشركة «آي دي سي»، (IDC) إلى أن الشركة شحنت 50.1 مليون هاتف «آيفون» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متخلفة عن متوسط تقديرات المحللين التي جمعتها «بلومبرج» التي تبلغ 51.7 مليون وحدة لهذه الفترة، واستعادت شركة «سامسونج إلكترونيكس» Samsung Electronics المركز الأول في الربع الأول من العام، فيما زادت العلامة التجارية «ترانسشن» Transsion، التي تركز على الميزانية، شحناتها بنسبة 85%، وانتعشت شحنات شركة «شاومي» Xiaomi لتقليص الفجوة مع صاحبة المركز الثاني «أبل».