«القاهرة الإخبارية»: مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لمناقشة الرد على إيران

قالت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من تل أبيب، إنّ هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أعلنت أنّ هناك اجتماعا لكابينيت الحرب سيبدأ في تمام الساعة الثانية بتوقيت القدس المحتلة، لكن لم تُتح أي معلومات عن بدء الاجتماع أو الأمور التي ستُناقش.

كيفية الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنّ سبب هذا الاجتماع هو دراسة كيفية الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير، خاصة أنّ هناك انقسامًا في أصوات الإسرائيليين، وهناك من يطالب بضرورة الرد السريع والفوري على هذا الهجوم الإيراني مستغلًا الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل، وهناك من يرى ضرورة ترك الأمور للرد الدبلوماسي.

إسرائيل ربما لا تسعى لتوسيع جبهة الحرب

وتابعت أنّ إسرائيل ربما لا تسعى لتوسيع جبهة الحرب، لأنها ستقود إلى إشعال المنطقة بالكامل في الإقليم ككل.